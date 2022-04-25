Прогнозы Степанова сбылись: сегодня в Украине 15 331 новый случай инфицирования ковид

15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Всего в Украине уже 677189 случаев коронавируса, из них 317395 человек выздоровели (накануне - 9617), а 11717 украинцев скончались (накануне - 225).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 64019 (+1 399)
Винницкая - 16370 (+386)
Волынская -22906 (+390)
Днепропетровская - 33115 (+1 254)
Донецкая - 21 344 (+476)
Житомирская - 27 926 (+558)
Закарпатская - 22 425 (+275)
Запорожская - 27226 (+898)
Ивано-Франковская - 34045 (+636)
Киевская - 34241 (+979)
Кировоградская - 4706 (+149)
Луганская - 5925 (+132)
Львовская - 43611 (+737)
Николаевская - 16731 (+502)
Одесская - 40 535 (+793)
Полтавская - 20204 (+525)
Ровенская - 29320 (+460)
Сумская - 25662 (+851)
Тернопольская - 26752 (+423)
Харьковская - 53433 (+895)
Херсонская - 9345 (+204)
Хмельницкая - 27703 (+589)
Черкасская - 20 668 (+842)
Черновицкая - 32 492 (+425)
Черниговская - 16 485 (+553)
Всего в Украине уже 677189 случаев коронавируса, из них 317395 человек выздоровели (накануне - 9617), а 11717 украинцев скончались (накануне - 225).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 64019 (+1 399)
Винницкая - 16370 (+386)
Волынская -22906 (+390)
Днепропетровская - 33115 (+1 254)
Донецкая - 21 344 (+476)
Житомирская - 27 926 (+558)
Закарпатская - 22 425 (+275)
Запорожская - 27226 (+898)
Ивано-Франковская - 34045 (+636)
Киевская - 34241 (+979)
Кировоградская - 4706 (+149)
Луганская - 5925 (+132)
Львовская - 43611 (+737)
Николаевская - 16731 (+502)
Одесская - 40 535 (+793)
Полтавская - 20204 (+525)
Ровенская - 29320 (+460)
Сумская - 25662 (+851)
Тернопольская - 26752 (+423)
Харьковская - 53433 (+895)
Херсонская - 9345 (+204)
Хмельницкая - 27703 (+589)
Черкасская - 20 668 (+842)
Черновицкая - 32 492 (+425)
Черниговская - 16 485 (+553)
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