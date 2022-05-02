Прогнозы Goldman Sachs в отношении вакцинации

В США вакцинация начнется уже с середины декабря, в ЕС, Японии и Австралии - в мае, в Великобритании – в марте. А к сентябрю 2021 года вакцинированы будут около 70% европейцев.
Такой прогноз дает инвестиционный банк Goldman Sachs, сообщает CNBC.
Экономисты смоделировали график вакцинации, опираясь на оценки предложения вакцин ведущих разработчиков Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.
По прогнозу Goldman Sachs, первыми получат вакцину те группы населения, которые подвержены самому высокому риску в США. Это произойдет уже в середине декабря. Пользу от появления вакцины жители США и Канады ощутят в первом квартале 2021 года. К этому времени вакцинацию пройдет половина населения этих стран.
Основываясь на заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, экономисты прогнозируют, что Европейское агентство по лекарственным средствам санкционирует вакцины к концу этого года.
Массовая вакцинация в ЕС, Японии и Австралии ожидается в мае, в Великобритании – в марте.
В Goldman Sachs прогнозируют, что не ранее октября следующего года должна стартовать вакцинация детей в возрасте до 12 лет, после того как ближе к середине года производство вакцин станет массовым.
Экономисты смоделировали график вакцинации, опираясь на оценки предложения вакцин ведущих разработчиков Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.
По прогнозу Goldman Sachs, первыми получат вакцину те группы населения, которые подвержены самому высокому риску в США. Это произойдет уже в середине декабря. Пользу от появления вакцины жители США и Канады ощутят в первом квартале 2021 года. К этому времени вакцинацию пройдет половина населения этих стран.
Основываясь на заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, экономисты прогнозируют, что Европейское агентство по лекарственным средствам санкционирует вакцины к концу этого года.
Массовая вакцинация в ЕС, Японии и Австралии ожидается в мае, в Великобритании – в марте.
В Goldman Sachs прогнозируют, что не ранее октября следующего года должна стартовать вакцинация детей в возрасте до 12 лет, после того как ближе к середине года производство вакцин станет массовым.
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