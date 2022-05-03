Прирост COVID-заболеваний в Украине привычно снизился на выходных

Так называемое «воскресное» снижение числа новых случаев COVID-заболеваний стало уже предсказуемым. По данным Минздрава, за минувшую субботу было выявлено всего 484 новых случая заражения коронавирусом. Прирост упал почти в два раза по сравнению с показателем за пятницу, 30 июля.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Всего за период пандемии в Украине
- заболело 2 253 269 человек,
- выздоровели 2 186 994 человек,
- летальных случаев – 52 951.
Отметим, что на этой неделе в Украине наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. За 29 июля было выявлено рекордное число новых заболевших за месяц – почти тысяча.
Напомним, с августа в Украине вернут ПЦР-тестирование для не вакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России – 14-дневную изоляцию.
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