Прирост COVID-заболеваний в Украине привычно снизился на выходных

11:41 01 августа Киев, Украина

Так называемое «воскресное» снижение числа новых случаев COVID-заболеваний стало уже предсказуемым. По данным Минздрава, за минувшую субботу было выявлено всего 484 новых случая заражения коронавирусом. Прирост упал почти в два раза по сравнению с показателем за пятницу, 30 июля.

"Среди новых случаев: детей – 16, медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 473 человека, летальных случаев – 6, выздоровели – 131 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Всего за период пандемии в Украине

заболело 2 253 269 человек,

выздоровели 2 186 994 человек,

летальных случаев – 52 951.

Отметим, что на этой неделе в Украине наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. За 29 июля было выявлено рекордное число новых заболевших за месяц – почти тысяча.

Напомним, с августа в Украине вернут ПЦР-тестирование для не вакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России – 14-дневную изоляцию.