Прирост COVID-заболеваний в Украине начал снижаться

10:24 12 Февраль Киев, Украина

Возможно, небывалый ранее рост заболеваний коронавирусом пойдет теперь на спад. В Министерстве здравоохранения считают, что Украина уже вышла на пик COVID-волны.

По сообщению пресс-службы Минздрава за пятницу, 11 февраля, в Украине были выявлены 38 212 новых случая заражения коронавирусом, 265 человек за сутки скончались.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 3 753 лиц;

летальных случаев -265;

выздоровел - 19 943 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 4 501 182 человек;

выздоровел - 3 770 769 человек;

летальных случаев - 102 403;

проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.

Напомним, накануне Минздрав сообщал о 41 тысяче заболевших за сутки и 236 летальных случаях.