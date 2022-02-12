Прирост COVID-заболеваний в Украине начал снижаться

Возможно, небывалый ранее рост заболеваний коронавирусом пойдет теперь на спад. В Министерстве здравоохранения считают, что Украина уже вышла на пик COVID-волны.
По сообщению пресс-службы Минздрава за пятницу, 11 февраля, в Украине были выявлены 38 212 новых случая заражения коронавирусом, 265 человек за сутки скончались.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 753 лиц;
- летальных случаев -265;
- выздоровел - 19 943 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 501 182 человек;
- выздоровел - 3 770 769 человек;
- летальных случаев - 102 403;
- проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 4229;
- Винницкая область – 720;
- Волынская область – 1060;
- Днепропетровская область – 2596;
- Донецкая область – 1808;
- Житомирская область – 1489;
- Закарпатская область – 795;
- Запорожская область – 1276;
- Ивано-Франковская область – 791;
- Киевская область – 1326;
- Кировоградская область – 487;
- Луганская область – 783;
- Львовская область – 2351;
- Николаевская область – 1013;
- Одесская область – 3670;
- Полтавская область – 1407;
- Ровенская область – 1145;
- Сумская область – 1671;
- Тернопольская область – 813;
- Харьковская область – 1736;
- Херсонская область – 1604;
- Хмельницкая область – 1813;
- Черкасская область – 1246;
- Черновицкая область – 789;
- Черниговская область – 1594.
Напомним, накануне Минздрав сообщал о 41 тысяче заболевших за сутки и 236 летальных случаях.
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