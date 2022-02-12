Прирост COVID-заболеваний в Украине начал снижаться

10:24 12 Февраль Киев, Украина

Возможно, небывалый ранее рост заболеваний коронавирусом пойдет теперь на спад. В Министерстве здравоохранения считают, что Украина уже вышла на пик COVID-волны.

По сообщению пресс-службы Минздрава за пятницу, 11 февраля, в Украине были выявлены 38 212 новых случая заражения коронавирусом, 265 человек за сутки скончались.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 3 753 лиц;
  • летальных случаев -265;
  • выздоровел - 19 943 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 4 501 182 человек;
  • выздоровел - 3 770 769 человек;
  • летальных случаев - 102 403;
  • проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 4229;
  • Винницкая область – 720;
  • Волынская область – 1060;
  • Днепропетровская область – 2596;
  • Донецкая область – 1808;
  • Житомирская область – 1489;
  • Закарпатская область – 795;
  • Запорожская область – 1276;
  • Ивано-Франковская область – 791;
  • Киевская область – 1326;
  • Кировоградская область – 487;
  • Луганская область – 783;
  • Львовская область – 2351;
  • Николаевская область – 1013;
  • Одесская область – 3670;
  • Полтавская область – 1407;
  • Ровенская область – 1145;
  • Сумская область – 1671;
  • Тернопольская область – 813;
  • Харьковская область – 1736;
  • Херсонская область – 1604;
  • Хмельницкая область – 1813;
  • Черкасская область – 1246;
  • Черновицкая область – 789;
  • Черниговская область – 1594.

Напомним, накануне Минздрав сообщал о 41 тысяче заболевших за сутки и 236 летальных случаях.

 