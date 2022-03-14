Прирост COVID-заболеваемости в Украине за сутки удвоился

08:58 15 июня Киев, Украина

В Украине стало традиционным снижение выявленных случаев COVID-заболеваемости на выходные, поэтому увеличение их числа с понедельника не удивляет. Так, по сообщению пресс-службы Минздрава за прошедший понедельник зафиксировали 1014 новых случаях коронавируса, что вдвое больше вчерашнего показателя. При этом госпитализировано за сутки меньше, чем накануне - 401 человека.

"15 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 014 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 401 человека;

летальных исходов - 77;

выздоровели - 5511 человек;

протестировано: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 224 992 лица;

выздоровели - 2 136 176 человек;

летальных исходов - 51 769;

проведено ПЦР-тестов - 10 548 499.

Среди заболевших за минувшие сутки - 43 ребенка и 51 медработник.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 243 случая;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 15 случаев;

Днепропетровская область - 82 случая;

Донецкая область - 61 случай;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 16 случаев;

Запорожская область - 52 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 51 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 34 случая;

Николаевская область - 45 случаев;

Одесская область - 48 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 12 случаев;

Харьковская область - 60 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 60 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 19 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Напомним, накануне сообщалось, что прирост COVID упал до минимума с начала года. За сутки зафиксировали 420 случаев.

Ранее Минздрав спрогнозировал новую волну COVID-19. Новый главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда ждать новый всплеск заболеваемости и каким он будет.