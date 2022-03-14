Прирост COVID-заболеваемости в Украине за сутки удвоился

В Украине стало традиционным снижение выявленных случаев COVID-заболеваемости на выходные, поэтому увеличение их числа с понедельника не удивляет. Так, по сообщению пресс-службы Минздрава за прошедший понедельник зафиксировали 1014 новых случаях коронавируса, что вдвое больше вчерашнего показателя. При этом госпитализировано за сутки меньше, чем накануне - 401 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 401 человека;
- летальных исходов - 77;
- выздоровели - 5511 человек;
протестировано: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 224 992 лица;
- выздоровели - 2 136 176 человек;
- летальных исходов - 51 769;
- проведено ПЦР-тестов - 10 548 499.
Среди заболевших за минувшие сутки - 43 ребенка и 51 медработник.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 243 случая;
- Винницкая область - 17 случаев;
- Волынская область - 15 случаев;
- Днепропетровская область - 82 случая;
- Донецкая область - 61 случай;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 16 случаев;
- Запорожская область - 52 случая;
- Ивано-Франковская область - 9 случаев;
- Киевская область - 51 случай;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 24 случая;
- Львовская область - 34 случая;
- Николаевская область - 45 случаев;
- Одесская область - 48 случаев;
- Полтавская область - 38 случаев;
- Ровенская область - 29 случаев;
- Сумская область - 19 случаев;
- Тернопольская область - 12 случаев;
- Харьковская область - 60 случаев;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 60 случаев;
- Черкасская область - 44 случая;
- Черновицкая область - 19 случаев;
- Черниговская область - 9 случаев.
Напомним, накануне сообщалось, что прирост COVID упал до минимума с начала года. За сутки зафиксировали 420 случаев.
Ранее Минздрав спрогнозировал новую волну COVID-19. Новый главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда ждать новый всплеск заболеваемости и каким он будет.
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