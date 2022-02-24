Прирост COVID-заболеваемости в Украине снижается уже два дня

08:57 29 Май Киев, Украина

Как сообщили сегодня, 29 мая, в Министерстве здравоохранения, в Украине второй день идет снижение прироста заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране было клинически подтверждено 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 

"Среди заболевших – 144 ребенка и 55 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 309 человек; летальных случаев – 156; выздоровели – 10 199 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев - 377
  • Винницкая область - 58
  • Волынская область - 87
  • Днепропетровская область - 261
  • Донецкая область - 120
  • Житомирская область - 77
  • Закарпатская область - 62
  • Запорожская область - 170
  • Ивано-Франковская область - 65
  • Киевская область - 197
  • Кировоградская область - 31
  • Луганская область - 31
  • Львовская область - 231
  • Николаевская область - 141
  • Одесская область - 167
  • Полтавская область - 106
  • Ровенская область - 156
  • Сумская область - 106
  • Тернопольская область - 57
  • Харьковская область - 169
  • Херсонская область - 77
  • Хмельницкая область - 76
  • Черкасская область - 129
  • Черновицкая область - 62
  • Черниговская область - 83

Напомним, 29 мая в Украине открывают три новых центра массовой COVID-вакцинации – в Киеве, Одессе и Львове. Они будут работать в выходные дни.