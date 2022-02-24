Прирост COVID-заболеваемости в Украине снижается уже два дня

08:57 29 Май Киев, Украина

Как сообщили сегодня, 29 мая, в Министерстве здравоохранения, в Украине второй день идет снижение прироста заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране было клинически подтверждено 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

"Среди заболевших – 144 ребенка и 55 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 309 человек; летальных случаев – 156; выздоровели – 10 199 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 377

Винницкая область - 58

- 58 Волынская область - 87

Днепропетровская область - 261

Донецкая область - 120

Житомирская область - 77

Закарпатская область - 62

Запорожская область - 170

Ивано-Франковская область - 65

Киевская область - 197

Кировоградская область - 31

Луганская область - 31

Львовская область - 231

Николаевская область - 141

Одесская область - 167

Полтавская область - 106

Ровенская область - 156

Сумская область - 106

Тернопольская область - 57

Харьковская область - 169

Херсонская область - 77

Хмельницкая область - 76

Черкасская область - 129

Черновицкая область - 62

Черниговская область - 83

Напомним, 29 мая в Украине открывают три новых центра массовой COVID-вакцинации – в Киеве, Одессе и Львове. Они будут работать в выходные дни.