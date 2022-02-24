Прирост COVID-заболеваемости в Украине снижается уже два дня

Как сообщили сегодня, 29 мая, в Министерстве здравоохранения, в Украине второй день идет снижение прироста заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране было клинически подтверждено 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев - 377
- Винницкая область - 58
- Волынская область - 87
- Днепропетровская область - 261
- Донецкая область - 120
- Житомирская область - 77
- Закарпатская область - 62
- Запорожская область - 170
- Ивано-Франковская область - 65
- Киевская область - 197
- Кировоградская область - 31
- Луганская область - 31
- Львовская область - 231
- Николаевская область - 141
- Одесская область - 167
- Полтавская область - 106
- Ровенская область - 156
- Сумская область - 106
- Тернопольская область - 57
- Харьковская область - 169
- Херсонская область - 77
- Хмельницкая область - 76
- Черкасская область - 129
- Черновицкая область - 62
- Черниговская область - 83
Напомним, 29 мая в Украине открывают три новых центра массовой COVID-вакцинации – в Киеве, Одессе и Львове. Они будут работать в выходные дни.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии