Прирост заболеваемости COVID-19 в Украине немного снизился

Согласно сводке, которую опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 2107 новых случаев нфициирования вирусом COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 135 894 человека.
При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне - 578), а скончались 2 846 (накануне - 35).
Ранее в Минздраве рассказали, на что потратят деньги от Всемирного банка. Более 30 млн долларов будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19.
В мире уже более 27 млн случаев COVID-19
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