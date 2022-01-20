Прирост заболеваемости COVID-19 в Украине немного снизился

Согласно сводке, которую опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 2107 новых случаев нфициирования вирусом COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 135 894 человека.

При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне - 578), а скончались 2 846 (накануне - 35).

Статистика коронавируса по регионам: Винницкая обл - 4375 (+51) Волынская обл - 5828 (+37) Днепропетровская обл - 2697 (+72) Донецкая обл - 1627 (+36) Житомирская обл - 3678 (+56) Закарпатская обл - 8049 (+61) Запорожская обл - 1882 (+34) Ивано-Франковская обл - 10187 (+176) Кировоградская обл - 854 (8) Киев - 15032 (+240) Киевская обл - 6192 (+87) Львовская обл - 15695 (+188) Луганская обл - 431 (+16) Николаевская обл - 1581 (+77) Одесская обл - 8380 (+120) Полтавская обл - 945 (+29) Ровенская обл - 9660 (+26) Сумская обл - 1858 (+89) Тернопольская обл - 7225 (+158) Харьковская обл - 10833 (+141) Херсонская обл - 496 (32) Хмельницкая обл - 3100 (+121) Черновицкая обл - 11109 (+151) Черкасская обл - 1894 (45) Черниговская обл - 2286 (+56)

Ранее в Минздраве рассказали, на что потратят деньги от Всемирного банка. Более 30 млн долларов будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19.

В мире уже более 27 млн случаев COVID-19