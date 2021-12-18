Президент Зеленский не рекомендует длительный карантин

Сегодня, во время планового селекторного совещания с представителями правительства и правоохранительных органов, президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит пока продолжать карантин более чем на месяц.

"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - сказал глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Отметим, на сегодняшний день в Украине действует адаптивный карантин, который продлен до 31 июля.

В то же время в некоторых регионах местные власти ослабляют ограничения. К примеру, накануне смягчили карантин на Закарпатье и на Волыни.