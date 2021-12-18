Президент Зеленский не рекомендует длительный карантин

Сегодня, во время планового селекторного совещания с представителями правительства и правоохранительных органов, президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит пока продолжать карантин более чем на месяц.
В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.
Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.
Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Отметим, на сегодняшний день в Украине действует адаптивный карантин, который продлен до 31 июля.
В то же время в некоторых регионах местные власти ослабляют ограничения. К примеру, накануне смягчили карантин на Закарпатье и на Волыни.
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