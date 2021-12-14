Президент США заявил, что готов стать первым вакцинированным от COVID-19

11:25 23 Июль Киев, Украина

400;">Президент США придерживается идеи о необходимости вакцинирования от коронавирусной инфекции. Он заявил, что готов первым из всех американцев получить прививку после полного окончания ее разработки.

Журналист одного из телевизионных каналов США задал вопрос о том, готов ли президент стать первым из американцев, кому будет сделана прививка от коронавируса.

"Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: "Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым", — ответил президент США.

По его словам, другие признают, что это был бы "очень смелый поступок". "Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут", — добавил Трамп.

Ранее он рассказал, сколько в США сделали тестов на коронавирус. "Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас – 50 млн", – сказал Трамп.