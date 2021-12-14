Президент США заявил, что готов стать первым вакцинированным от COVID-19

400;">Президент США придерживается идеи о необходимости вакцинирования от коронавирусной инфекции. Он заявил, что готов первым из всех американцев получить прививку после полного окончания ее разработки.
Журналист одного из телевизионных каналов США задал вопрос о том, готов ли президент стать первым из американцев, кому будет сделана прививка от коронавируса.
По его словам, другие признают, что это был бы "очень смелый поступок". "Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут", — добавил Трамп.
Ранее он рассказал, сколько в США сделали тестов на коронавирус. "Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас – 50 млн", – сказал Трамп.
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