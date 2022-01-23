Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за карантина

14:57 23 Январь Киев, Украина

Много копьев сломаны вокруг темы карантина. Есть страны, где избранные чиновники во время всеобщего запрета позволяют себе банкеты и вечеринки. Это никак не добавляет им рейтингов.

Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн не грозит падение рейтинга. Как сообщило агентство Reuters, обращаясь к народу накануне введения в стране новых карантинных ограничений, глава правительства объявила об отмене из-за карантина собственной свадьбы.

С понедельника, 24 января, в Новой Зеландии из-за повсеместного распространения штамма Омикрон с вводится красный уровень реагирования, а это значит, что требования карантина и соблюдение масочного режима будут ужесточены.

В стране будет действовать ограничение на собрания людей для проведения семейных празднований до 25 человек.

"Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии. Такова жизнь", - с улыбкой сказала Джасинда Ардерн.

Именно то, что глава правительства не отделяет себя ни в чем от народа, ее авторитет среди населения постоянно растет.