Правительство США приняло решение использовать препарат "Бамланивимаб"

12:23 10 ноября Киев, Украина

Правительство США сейчас проводит дополнительное тестирование препарата "Бамланивимаб" , производства фирмы Eli Lilly. Eli Lilly- на сегодняшний день ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная еще в 1876 г.



FDA одобрило экспериментальный препарат "Бамланивимаб" для лечения пациентов от 12 лет и старше с легкой или средней формой COVID-19, не требующих госпитализации. Препарат вводится в организм больного через капельницу один раз.



Первые результаты тестирований свидетельствуют о том, что "Бамланивимаб" может помочь быстрее очистить организм от вируса и, возможно, сократить вероятность госпитализации у людей с легкой и средней степенью COVID-19.



Отмечается, что терапия сейчас проходит дополнительное тестирование, чтобы установить ее безопасность и эффективность.



В то же время отмечается, что только один препарат - "Ремдесивир" от Gilead Sciences - имеет полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Правительственные рекомендации по лечению данной болезни также включают "Дексаметазон" и другие стероиды для некоторых тяжелобольных госпитализированных пациентов.