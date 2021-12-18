Правда и мифы о возможной госпитализации после вакцинации

12:11 22 Ноябрь Киев, Украина

В последние недели из-за масштабной вспышки Covid- 19 в Украине образовались длинные очереди под пунктами прививок. Аргумент о том, что прививка резко снижает вероятность госпитализации и тяжелого течения болезни, до сих пор не действовал на большинство таких людей. На этот раз желающие вакцинироваться выстроились из-за строгих ограничений, наложенных властью на лиц без прививки. Они не имеют возможности пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и развлекательные заведения, некоторых ограничили и в праве на работу.



Однако и сейчас количество невакцинированных взрослых в Украине достигает 60%. «Железобетонным» аргументом остальных антивакцинаторов остается факт: привитые люди тоже болеют.



Теория защиты



Все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса защищают от тяжелого протекания инфекции, осложнений и смерти. Однако привитые все равно могут заболеть и заразить оцепление.



Последние исследования показывают, что две дозы AstraZeneca защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма дельта; Pfizer обладает эффективностью 93,7% против тяжелого течения заболевания, против заражения штаммом «дельта» – на 88%; эффективность CoronaVac составляет 65,9% в предотвращении заболевания штаммом «дельта», 87,5% в предотвращении госпитализации и 86,3% в предотвращении смерти от коронавируса.



Кроме того, важно помнить, что иммунная защита формируется через 14 дней после укола.



Искривленная статистика



В разгар нового всплеска эпидемии во Франции была преодолена символическая веха: теперь в реанимации страны ежедневно поступает больше вакцинированных людей с тяжелой формой Covid-19, чем невакцинированных. Такие цифры не выдумка отдельных противников вакцинации, подтверждает Le Figaro .



По официальным данным, 31 октября в больницы было направлено 26 вакцинированных против 23 невакцинированных.



«Вот и новая кость, брошенная «антиваксам». Некоторые видят в этом очевидное доказательство того, что вакцины не работают. Нормально ли это, что вакцинированных сейчас в больнице больше, чем невакцинированных?», – говорится в статье.



Это нормально, утверждают авторы материала. «Как это обычно бывает в науке, извлечение необработанных данных без включения их в контекст вводит в заблуждение. В преимущественно привитой популяции, где вакцина не предотвращает 100% возникновение тяжелых форм (а лишь примерно на 90%), ожидается, что доля госпитализированных привитых людей, вероятно, будет больше, чем доля непривитых. К тому же, если бы 100% популяции были вакцинированы, то получилось бы, что 100% госпитализированных были бы привиты», – объясняет издание.



DREES (статистическая служба, ответственная за вопросы здравоохранения и социальной политики) подчеркивает, что «невакцинированные люди попадают в больницы в девять раз чаще, чем полностью вакцинированные». По данным организации, на 1 млн невакцинированных людей 29 человек были госпитализированы в реанимацию по сравнению с тремя на 1 млн вакцинированных. То же и со смертельным исходом: в период с 4 по 31 октября 2021 года на 1 млн невакцинированных людей пришлось 52 случая смертей, а среди вакцинированных их только шесть.



Куда исчезают антитела



Очередная волна коронавируса не обошла и государство Израиль – «икону» сторонников прививок. Ведь именно Израиль первым приобрел необходимое количество вакцины для своего населения и смог привить более половины граждан. Остановился Израиль на 67% вакцинированных.



Показатели заболеваемости коронавирусом в этой стране начали расти во второй половине августа, и опять же болели и даже умирали среди них привитые. «Смертельные случаи однозначно были, но это очень малое количество, оно равнозначно такому количеству умерших, что и при гриппе. Но как я уже говорил, основная масса людей болеет легко. К тому же, количество больных в разы меньше, чем до вакцинации, включая людей с хроническими и онкологическими болезнями. У большинства зараженных нет симптомов или они переносят недуг с легкой симптоматикой – например, повышение температуры», – рассказывал «Главкому» израильский врач Борис Брыль.



Главным объяснением того, почему на больничных койках оказывались привитые двумя дозами, – это высокий охват вакцинацией в целом страной. Так как привитые также могут заболеть, определенный процент из них все же был госпитализирован. Свою роль сыграло и то, что, по свидетельству врачей, штамм «дельта» более агрессивный, чем «классический» китайский.



Борис Брыль также рассказывал, что в Израиле вакцинировано 65% населения, но для достижения коллективного иммунитета нужно примерно 85%.



Однако сейчас у исследователей появились новые данные. Со временем два укола будут давать меньшую гарантию для здоровья. Действие двух доз вакцины Pfizer ослабевает вне зависимости от возраста пациента. Согласно новому израильскому исследованию, опубликованному в Nature Communications, у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer в январе и феврале, шанс заразиться вирусом в июле был на 51% выше, чем у тех, кто был вакцинирован в марте или апреле.



Команда исследователей и врачей KSM Research and Innovation провела ретроспективное исследование, в котором сравнивалась частота случаев повторных инфекций и госпитализаций, связанных с Covid-19, между людьми, вакцинированными в начале кампании в Израиле (январь и февраль), и вакцинированными на более поздних этапах (март и апрель). В исследование было включено более 1,3 млн. данных.



«Риск заражения оказывался значительно выше для ранее вакцинированных людей с дополнительной тенденцией к высокому риску госпитализации. По словам ученых, результаты согласовываются с другими исследованиями этого вопроса, которые показывают снижение уровня антител и соединений иммунной системы через 4-6 месяцев», – отмечает The Jeusalem Post .



Доктор Барак Мизрахи, возглавлявший группу исследователей, сообщил, что, по предварительным данным, количество антител уменьшается и после третьего укола.