Появление новых штаммов коронавируса и бустерная вакцинация лишает бедные страны вакцин

07:47 03 Декабрь Киев, Украина

Глобальная инициатива по обмену вакцинами от коронавируса уже однажды значительно снизила свои обязательства перед бедными людьми мира. Теперь, чтобы выполнить даже это ограниченное обещание, COVAX придется доставлять более миллиона доз каждый час до конца года в одни из самых сложных мест в мире.



Альянс вакцин, который помогает запускать COVAX, предупредил, что значительное количество доз может появиться только в конце 2022 или даже 2023 году, поскольку богатые Альянс вакцин, который помогает запускать COVAX, предупредил, что значительное количество доз может появиться только в конце 2022 или даже 2023 году, поскольку богатые страны затягивают свои пожертвования, одновременно заключая контракты на новые прививки со стороны правительства на сотни миллионов доз.



Даже если поддерживаемая ООН инициатива обеспечит обещанное количество доз и преодолеет логистические препятствия, развивающийся мир все равно столкнется с острой необходимостью в дополнительных вакцинах.



Новое обещание COVAX - 1,4 миллиарда доз, но, согласно документам, странам со средним и низким доходом нужно 4,65 миллиарда для вакцинации 70% своего населения.



Ожидается, что эта потребность только возрастет, поскольку многие страны будут внедрять бустеры и модифицированные вакцины, способные справиться с новыми вариантами.



На данный момент более половины населения мира получили хотя бы один укол, но среди бедных стран его получили только 6% населения. Между тем, более богатые страны продвигаются вперед, скупая третьи и четвертые дозы для своих граждан.



Напомним, COVAX был образован вскоре после того, как COVID-19 превратился в пандемию, чтобы гарантировать, что страны с низким и средним уровнем дохода быстро получат вакцины.



Но COVAX не смогли обеспечить бедные страны вакциной в решающие месяцы, когда США, страны Европы и другие богатые страны заключали контракты. Его первая поставка была доставлена 24 февраля _ в Гану _ более чем через два месяца после начала инъекций в Великобритании и США.



Бедные страны с каждым днем все больше отставали, и COVAX получил новый удар в марте, когда Институт сыворотки Индии, который должен был быть его основным поставщиком, прекратил экспорт, чтобы увеличить поставки вакцины внутри страны на фоне массового роста числа случаев коронавируса. Этот экспорт только сейчас возобновляется.



В сентябре COVAX отказалась от своей первоначальной цели по доставке 2 миллиардов доз к концу 2021 года, сократив ее до 1,4 миллиарда.