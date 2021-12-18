Появление Omicron ускорило переговоры по договору ВОЗ о пандемии

В воскресенье государства-члены Всемирной организации здравоохранения достигли консенсуса относительно начала процесса создания договора о пандемии, определяющего, как справиться со следующим глобальным кризисом в области здравоохранения.
Страны согласились создать межправительственный орган, которому будет поручено разработать и согласовать соглашение ВОЗ о предотвращении пандемии, готовности к ней и ответных мерах.
Страны встречаются в Женеве с понедельника по среду, чтобы обсудить международное соглашение, определяющее, как бороться со следующей пандемией, что, как опасаются эксперты, является лишь вопросом времени.
Воскресный проект решения должен быть оформлен во время собрания.
Собрание происходит в связи с тем, что планета все еще осаждена Covid-19, спустя почти два года после первых зарегистрированных случаев, и теперь потрясена Omicron, новым вариантом Covid.
Экономический кризис и миллионы жизней, погибших в результате пандемии, вызвали призывы к новой международной защите, достаточно сильной, чтобы предотвратить повторение катастрофы.
Трехстраничный проект решения размещен на сайте ВОЗ.
«Страны-члены ВОЗ сегодня неофициально договорились начать переговоры по соглашению о пандемии. Теперь резолюция должна быть официально принята завтра мировыми лидерами», - заявили в дипломатическом представительстве Европейского Союза в Женеве.
«События последних недель более чем когда-либо демонстрируют необходимость глобальной солидарности и лидерства. Мы с нетерпением ждем, когда мировые лидеры продемонстрируют свою совместную приверженность завтра. Импульс есть - планета должна быть лучше подготовлена».
Тень Омикрона
Заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения - органа ВОЗ, принимающего решения, в который входят все 194 государства-члена, - представляет собой беспрецедентное специальное заседание, посвященное тому, как бороться с пандемией.
Специальная сессия продолжается, несмотря на ограничения на поездки, связанные с открытием Омикрона.
Европейский дипломат сказал AFP, что появление Omicron обострило умы. «Это показывает, что это еще не конец, и нам действительно нужно, чтобы мир собрался вместе», - сказал он.
«Это показывает, насколько важно, чтобы мы брали друг перед другом юридические обязательства по обмену информацией».
В проекте решения говорится, что государства-члены ВОЗ соглашаются учредить «межправительственный орган по ведению переговоров (INB) ... для разработки и обсуждения конвенции, соглашения или других международных инструментов ВОЗ по предотвращению пандемии, обеспечению готовности и ответным мерам».
Первое заседание INB должно состояться не позднее 1 марта следующего года для избрания двух сопредседателей и четырех заместителей председателя.
Под их руководством INB затем начнет «определять основные элементы инструмента» и к 1 августа подготовит рабочий проект.
Отчет о ходе работы будет представлен на очередном ежегодном собрании Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2023 г., а окончательный результат будет представлен на рассмотрение на ВАЗ 2024 г.
Соединенные Штаты, обеспокоенные тем, что рано взяли на себя обязательства по договору, спорили о расстановке запятых и их последствиях для того, как можно было бы принять результат, но согласились на компромисс.
Британский посол Саймон Мэнли сказал, что это решение «может быть только концом начала, но проявленная гибкость и широта поддержки являются хорошим предзнаменованием для предстоящих жизненно важных усилий».
В тексте признается необходимость решения проблемы «разработки и распространения, а также беспрепятственного, своевременного и справедливого доступа к медицинским контрмерам, таким как вакцины, терапевтические и диагностические средства».
Страны согласились создать межправительственный орган, которому будет поручено разработать и согласовать соглашение ВОЗ о предотвращении пандемии, готовности к ней и ответных мерах.
Страны встречаются в Женеве с понедельника по среду, чтобы обсудить международное соглашение, определяющее, как бороться со следующей пандемией, что, как опасаются эксперты, является лишь вопросом времени.
Воскресный проект решения должен быть оформлен во время собрания.
Собрание происходит в связи с тем, что планета все еще осаждена Covid-19, спустя почти два года после первых зарегистрированных случаев, и теперь потрясена Omicron, новым вариантом Covid.
Экономический кризис и миллионы жизней, погибших в результате пандемии, вызвали призывы к новой международной защите, достаточно сильной, чтобы предотвратить повторение катастрофы.
Трехстраничный проект решения размещен на сайте ВОЗ.
«Страны-члены ВОЗ сегодня неофициально договорились начать переговоры по соглашению о пандемии. Теперь резолюция должна быть официально принята завтра мировыми лидерами», - заявили в дипломатическом представительстве Европейского Союза в Женеве.
«События последних недель более чем когда-либо демонстрируют необходимость глобальной солидарности и лидерства. Мы с нетерпением ждем, когда мировые лидеры продемонстрируют свою совместную приверженность завтра. Импульс есть - планета должна быть лучше подготовлена».
Тень Омикрона
Заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения - органа ВОЗ, принимающего решения, в который входят все 194 государства-члена, - представляет собой беспрецедентное специальное заседание, посвященное тому, как бороться с пандемией.
Специальная сессия продолжается, несмотря на ограничения на поездки, связанные с открытием Омикрона.
Европейский дипломат сказал AFP, что появление Omicron обострило умы. «Это показывает, что это еще не конец, и нам действительно нужно, чтобы мир собрался вместе», - сказал он.
«Это показывает, насколько важно, чтобы мы брали друг перед другом юридические обязательства по обмену информацией».
В проекте решения говорится, что государства-члены ВОЗ соглашаются учредить «межправительственный орган по ведению переговоров (INB) ... для разработки и обсуждения конвенции, соглашения или других международных инструментов ВОЗ по предотвращению пандемии, обеспечению готовности и ответным мерам».
Первое заседание INB должно состояться не позднее 1 марта следующего года для избрания двух сопредседателей и четырех заместителей председателя.
Под их руководством INB затем начнет «определять основные элементы инструмента» и к 1 августа подготовит рабочий проект.
Отчет о ходе работы будет представлен на очередном ежегодном собрании Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2023 г., а окончательный результат будет представлен на рассмотрение на ВАЗ 2024 г.
Соединенные Штаты, обеспокоенные тем, что рано взяли на себя обязательства по договору, спорили о расстановке запятых и их последствиях для того, как можно было бы принять результат, но согласились на компромисс.
Британский посол Саймон Мэнли сказал, что это решение «может быть только концом начала, но проявленная гибкость и широта поддержки являются хорошим предзнаменованием для предстоящих жизненно важных усилий».
В тексте признается необходимость решения проблемы «разработки и распространения, а также беспрепятственного, своевременного и справедливого доступа к медицинским контрмерам, таким как вакцины, терапевтические и диагностические средства».
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