Появились симптомы COVID-19 - «Стоять в очередях в больнице не надо», говорит Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил алгоритм обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов COVID-19.
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По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, в первую очередь заболевший должен позвонить своему семейному врачу и описать клиническую картину. На основании этих данных врач направляет пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-теста на коронавирус и принимает решение о госпитализации или амбулаторном лечении.
«Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать», — сказал Степанов.
По словам главы Минздрава, в Украине в госпитализации нуждаются только 20−25% больных COVID-19. Бессимптомные и пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся дома, в случае ухудшения состояния — обращаются к семейному врачу или звонят 103.
«Если у вас ухудшается состояние здоровья, повышается температура, начинается одышка, то в обязательном порядке вы должны позвонить своему семейному врачу. Он на основании опроса определяет дальнейшую стратегию, в частности, может самостоятельно вызвать скорую помощь», — подчеркнул Степанов.
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