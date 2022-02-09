Появились симптомы COVID-19 - «Стоять в очередях в больнице не надо», говорит Степанов

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Министр здравоохранения



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Надсилаємо щоденно о 08:00 Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил алгоритм обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов COVID-19 Хронiки коронавірусу. Останні новиниВсе про епідемію коронавірусу в світі та карантин в УкраїніВАШ EMAILПІДПИСАТИСЯНадсилаємо щоденно о 08:00



По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, в первую очередь заболевший должен позвонить своему семейному врачу и описать клиническую картину. На основании этих данных врач направляет пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-теста на коронавирус и принимает решение о госпитализации или амбулаторном лечении.



«Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать», — сказал Степанов.



По словам главы Минздрава, в Украине в госпитализации нуждаются только 20−25% больных COVID-19. Бессимптомные и пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся дома, в случае ухудшения состояния — обращаются к семейному врачу или звонят 103.



«Если у вас ухудшается состояние здоровья, повышается температура, начинается одышка, то в обязательном порядке вы должны позвонить своему семейному врачу. Он на основании опроса определяет дальнейшую стратегию, в частности, может самостоятельно вызвать скорую помощь», — подчеркнул Степанов.