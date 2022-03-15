Повторное заражение COVID-19, кто в зоне риска?

Ученые выяснили, что люди с ослабленным иммунитетом наиболее подвержены риску повторного заражения коронавирусом.
Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе с коллегами из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле проанализировали базу электронных медицинских карт США и подробно проанализировали случаи повторного инфицирования коронавирусом, подтвержденные положительными результатами тестов ПЦР.
Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе с коллегами из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле проанализировали базу электронных медицинских карт США и подробно проанализировали случаи повторного инфицирования коронавирусом, подтвержденные положительными результатами тестов ПЦР.
Статья с обобщенными выводами ученых была размещена на сайте препринтов medRxiv.org.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается стандартом для выявления SARS-CoV-2 в образцах из верхних и нижних дыхательных путей. При этом по отрицательному тесту ПЦР нельзя однозначно судить о том, что человек полностью избавился от коронавируса.
Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения. В связи с этим медики не всегда могут сказать, это новое заражение или рецидив старой инфекции.
Исследователи отобрали из базы данных электронных медицинских карт США 23 пациента, у которых повторные положительные результаты ПЦР-теста сопровождались клиническими симптомами COVID-19 и были разделены интервалом в более 60 дней с двумя последовательными отрицательными тестами.
Так, средний возраст повторно заразившихся составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет.
Геномный анализ показал, что во всех случаях имело место повторное инфицирование, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания. Интервал между первым и вторым заражением составил в среднем 101 день.
Примерно 70% были госпитализированы как во время первого эпизода, так и во время второго.
Авторы считают, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое. Ему наиболее подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечения от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.
Так как симптомы пациентов и в первом, и во втором случаях болезни были примерно одинаковыми, ученые предположили, что переболевшие в легкой форме или бессимптомно, также могут заразиться второй раз, но риск тяжелого течения у них минимальный.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается стандартом для выявления SARS-CoV-2 в образцах из верхних и нижних дыхательных путей. При этом по отрицательному тесту ПЦР нельзя однозначно судить о том, что человек полностью избавился от коронавируса.
Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения. В связи с этим медики не всегда могут сказать, это новое заражение или рецидив старой инфекции.
Исследователи отобрали из базы данных электронных медицинских карт США 23 пациента, у которых повторные положительные результаты ПЦР-теста сопровождались клиническими симптомами COVID-19 и были разделены интервалом в более 60 дней с двумя последовательными отрицательными тестами.
Так, средний возраст повторно заразившихся составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет.
Геномный анализ показал, что во всех случаях имело место повторное инфицирование, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания. Интервал между первым и вторым заражением составил в среднем 101 день.
Примерно 70% были госпитализированы как во время первого эпизода, так и во время второго.
Авторы считают, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое. Ему наиболее подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечения от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.
Так как симптомы пациентов и в первом, и во втором случаях болезни были примерно одинаковыми, ученые предположили, что переболевшие в легкой форме или бессимптомно, также могут заразиться второй раз, но риск тяжелого течения у них минимальный.
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