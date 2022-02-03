После коронавируса обостряется вся хроническая патология - врач

11:25 01 Февраль Киев, Украина

Коронавирусом болеют не только люди с сопутствующими заболеваниями. Сейчас могут заболеть и здоровые, и дети, у которых еще нет сопутствующих патологий. Как объясняет заслуженный врач Украины, заведующая пульмонологическим отделением львовского Центра легочного здоровья Надежда Рудницкая, все потому, что не вакцинировались.

«Почему сейчас особенно чувствительны к этой болезни дети? Потому что не привиты, не имеют иммунитета, то есть менее защищены», – говорит она.

В то же время после пережитого коронавируса, по ее словам, обостряется вся хроническая патология: гипертоническая (потому что плохо коррелируется артериальное давление), сахарный диабет (поскольку становится тяжело контролировать уровень сахара). Обостряются также тромбозы, возникают дерматологические проблемы, психоневрологические расстройства, такие как страх, депрессия, паника, астения.