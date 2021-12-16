Послабление карантинных правил: мэров могут привлечь к уголовной ответственности

Мэры, ослабляющие карантинные правила, могут попасть под уголовное преследование. Такие действия градоначальников могут привести к осложнению эпидемиологической ситуации и гибели людей.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Владимир Мартыненко.
Мартыненко связал демарш мэров с приближением местных выборов в Украине.
"Мэры украинских городов готовятся к походу на выборы, готовятся продлевать свои сроки, они опираются на тех граждан, которые их избрали. Но тут предостерегаю, чтобы не заигрывали с вирусом – ему неинтересно, связана ли ситуация с выборами. У нас сейчас огромное количество умерших, количество инфицированных растет каждый день, и я уверен, что нам надо сообща с местной властью делать все, чтобы уберечь граждан", — подчеркнул он.
Советник главы МВД напомнил, что у городских властей нет полномочий отменять решение Кабмина и центральных органов власти.
С 1 августа Украина поделена на четыре условные цветные зоны по уровню заболеваемости коронавирусом — зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно, будут применяться различные карантинные меры.
Луцкий горсовет отказался останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения в связи с внесением города в так называемую красную зону по коронавирусу. Аналогичные действия предприняли власти Тернополя.
7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исключила Луцк и Тернополь из "красной зоны".
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