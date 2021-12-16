Послабление карантинных правил: мэров могут привлечь к уголовной ответственности

21:30 07 Август Киев, Украина

Мэры, ослабляющие карантинные правила, могут попасть под уголовное преследование. Такие действия градоначальников могут привести к осложнению эпидемиологической ситуации и гибели людей.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"У нас есть 325 статья Уголовного кодекса. Там за нарушение правил и норм, связанных с карантином, ответственность. Если это повлекло за собой смерти – до 8 лет. Будут или не будут наказаны мэры – зависит от последствий", — заявил советник Авакова.

Мартыненко связал демарш мэров с приближением местных выборов в Украине.

"Мэры украинских городов готовятся к походу на выборы, готовятся продлевать свои сроки, они опираются на тех граждан, которые их избрали. Но тут предостерегаю, чтобы не заигрывали с вирусом – ему неинтересно, связана ли ситуация с выборами. У нас сейчас огромное количество умерших, количество инфицированных растет каждый день, и я уверен, что нам надо сообща с местной властью делать все, чтобы уберечь граждан", — подчеркнул он.

Советник главы МВД напомнил, что у городских властей нет полномочий отменять решение Кабмина и центральных органов власти.

"Ни один городской исполком отменить решения правительства не может. Мы можем сколько угодно говорить, почему они так делают, но давайте вернемся к реальности. У нас есть закон, и он выглядит таким образом, что каждый орган власти действует прямо предусмотренным способом, других вариантов нет. Иначе получится ситуация, как на Донбассе – когда местная власть принимает решения, которые прямо противоречат общей конструкции", — заявил Мартыненко.

С 1 августа Украина поделена на четыре условные цветные зоны по уровню заболеваемости коронавирусом — зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно, будут применяться различные карантинные меры.

Луцкий горсовет отказался останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения в связи с внесением города в так называемую красную зону по коронавирусу. Аналогичные действия предприняли власти Тернополя.

7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исключила Луцк и Тернополь из "красной зоны".