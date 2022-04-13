19:20 16 ноября Киев, Украина

Единственным верным и возможным вариантом приостановить рост пандемии и не дать рухнуть экономике страны является проведение массового бесплатного тестирования на COVID-19.



Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" и бывший президент Украины Петр Порошенко.



/>Массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает "Европейская Солидарность".



"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Всеобщее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.



"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - объясняет пятый президент.