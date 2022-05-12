Полный перечень запретов на время локдауна

19:58 10 декабря Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику с полным списком запретов, которые будут действовать в период с 8 по 24 января.

С 8 по 24 января 2021 года запрещена работа:

🔴заведений общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос);

🔴торгово-развлекательных центров;

🔴спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок национальной сборной при условии соблюдения противоэпидемиологических правил)

🔴непродовольственных рынков;

🔴образовательных учреждений (кроме садиков и специальных учреждений);

🔴массовых мероприятий (с рядом исключений; в частности, будет разрешена организация горнолыжного досуга);

🔴субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (с рядом исключений).

Будет разрешена работа:

🟢магазинам, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, препаратами медназначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами и топливом;

🟢учреждений по предоставлению финансовых услуг;

🟢операторов почтовой связи;

🟢учреждений медицинской и ветеринарной практики;

🟢автозаправочных комплексов (без зон питания);

🟢учреждений по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;

🟢парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи).





На странице Минздрава в Facebook написали, что, по предварительным прогнозам, если украинцы будут соблюдать ограничения во время локдауна , то количество новых случаев инфицирования коронавирусом по стране уменьшится приблизительно на 50%.