Полный перечень запретов на время локдауна

Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику с полным списком запретов, которые будут действовать в период с 8 по 24 января.
С 8 по 24 января 2021 года запрещена работа:
🔴заведений общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос);
🔴торгово-развлекательных центров;
🔴спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок национальной сборной при условии соблюдения противоэпидемиологических правил)
🔴непродовольственных рынков;
🔴образовательных учреждений (кроме садиков и специальных учреждений);
🔴массовых мероприятий (с рядом исключений; в частности, будет разрешена организация горнолыжного досуга);
🔴субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (с рядом исключений).
🔴заведений общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос);
🔴торгово-развлекательных центров;
🔴спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок национальной сборной при условии соблюдения противоэпидемиологических правил)
🔴непродовольственных рынков;
🔴образовательных учреждений (кроме садиков и специальных учреждений);
🔴массовых мероприятий (с рядом исключений; в частности, будет разрешена организация горнолыжного досуга);
🔴субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (с рядом исключений).
Будет разрешена работа:
🟢магазинам, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, препаратами медназначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами и топливом;
🟢учреждений по предоставлению финансовых услуг;
🟢операторов почтовой связи;
🟢учреждений медицинской и ветеринарной практики;
🟢автозаправочных комплексов (без зон питания);
🟢учреждений по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;
🟢парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи).
🟢магазинам, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, препаратами медназначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами и топливом;
🟢учреждений по предоставлению финансовых услуг;
🟢операторов почтовой связи;
🟢учреждений медицинской и ветеринарной практики;
🟢автозаправочных комплексов (без зон питания);
🟢учреждений по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;
🟢парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи).
На странице Минздрава в Facebook написали, что, по предварительным прогнозам, если украинцы будут соблюдать ограничения во время локдауна, то количество новых случаев инфицирования коронавирусом по стране уменьшится приблизительно на 50%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии