15:01 07 Май Киев, Украина

Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, реальные показатели смертности от COVID вдвое больше официальных.

Пандемия коронавируса унесла жизни 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику.



Исследования, проведенные институтом, показали, что многие случаи смертей от COVID-19 не регистрируются должным образом, так как в большинстве стран фиксируют только те летальные исходы, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией.



В IHME подчеркнули, что официальные показатели смертности от коронавируса во многом зависят от уровня тестирования в разных странах.



Специалисты института провели анализ путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом всех смертей, вызванных пандемией.



Напомним, по последним данным сайта Worldometers, в мире от COVID-19 скончались 3 270 988 человек.



Всего было зарегистрировано 156,7 миллиона случаев заражения, из них 134,1 миллиона человек выздоровели.

IHME – независимая исследовательская организация в области здравоохранения. В прошлом на нее ссылался Белый дом, а за отчетами внимательно следят официальные лица в сфере здравоохранения.