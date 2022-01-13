Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине по прежнему на высоком уровне

Сегодня, 1 сентября СНБО огласил новые данные : за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2088 человек, зафиксировано 48 летальных случаев, 688 пациентов выздоровели.
Показатель заболеваемости держится на высоком уровне, пятый день подряд фиксируют более 2000 новых случаев заражения в сутки. Днем ранее заболели 2141 человек, 30 августа — 2096, 29 августа — 2481 (антирекорд), 28 августа — 2438.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 123 303 человек, из них 57 802 выздоровели, летальных исходов — 2605.
Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней.
Показатель заболеваемости держится на высоком уровне, пятый день подряд фиксируют более 2000 новых случаев заражения в сутки. Днем ранее заболели 2141 человек, 30 августа — 2096, 29 августа — 2481 (антирекорд), 28 августа — 2438.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 123 303 человек, из них 57 802 выздоровели, летальных исходов — 2605.
Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней.
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