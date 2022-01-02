Поддельная вакцина производства Pfizer обнаружена в Польше и Мексике

10:39 22 Апрель Киев, Украина

В Мексике поддельную вакцину производства Pfizer получили около 80 человек, а власти Польши вообще отрицают факт наличия в стране поддельной вакцины.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.



Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, отмечает газета.



Между тем, в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин, сообщило издание.



Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.



Издание уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.