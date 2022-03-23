Почти 8,8 тысяч – новый антирекорд суточного прироста COVID в Украине

По данным СНБО на сегодня, 31 октября, в Украине с начала пандемии вирусом COVID-19 заражены 387481 человек. Рост заболеваемости продолжается. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 8 752 новых случая коронавируса. Это очередной печальный антирекорд.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3 902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4 695.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Напомним, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина установила 30 октября - более 8,3 тысяч.

Вчера также сообщалось, что в Украине нет регионов, готовых смягчить карантин.