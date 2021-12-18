Почти 50% украинцев считают вакцину опаснее COVID-19

68% украинцев встречали в этом году в информационном поле утверждение о том, что побочные эффекты от вакцины опаснее коронавируса, в то же время 49% респондентов считали его правдивым, а 47% поделились этим утверждением с другими.
Об этом свидетельствуют данные исследования "Отношение населения к медиа и потребления разных типов медиа", проведенного по заказу USAID-Internews.
Исследование по изучению привычек украинцев по потреблению медиа и оценке уровня медиаграмотности социологическая компания InMind проводила в июле-августе 2021 года. В рамках исследования было опрошено 4000 респондентов в 12 областях Украины.
Опрос, в частности, выявил, что большинство украинцев встречали дезинформацию и от 30% до 50% были склонны верить в фальшивые нарративы.
Результаты теста показали значительное увеличение количества граждан, правильно определивших, какая информация правдива, а какая нет, в каждой из трех поданных новостей (11% было в 2020 году; 24% в 2021-м). Лишь 6% респондентов не дали ни одного правильного ответа – гораздо лучшие показатели по сравнению с предыдущими годами.
Однако результаты исследования оказались не столь положительными, когда респондентов спросили о распространении дезинформации. Большинство украинцев сталкивалось с этими историями, и, что еще более тревожно, значительная часть поверила в них. Это вызывает особую обеспокоенность, когда речь идет о дезинформации о вакцине против Covid-19: 68% опрошенных слышали историю о том, что вакцина опаснее самого коронавируса, а 49% сказали, что считают это правдой.
Об этом свидетельствуют данные исследования "Отношение населения к медиа и потребления разных типов медиа", проведенного по заказу USAID-Internews.
Исследование по изучению привычек украинцев по потреблению медиа и оценке уровня медиаграмотности социологическая компания InMind проводила в июле-августе 2021 года. В рамках исследования было опрошено 4000 респондентов в 12 областях Украины.
Опрос, в частности, выявил, что большинство украинцев встречали дезинформацию и от 30% до 50% были склонны верить в фальшивые нарративы.
Результаты теста показали значительное увеличение количества граждан, правильно определивших, какая информация правдива, а какая нет, в каждой из трех поданных новостей (11% было в 2020 году; 24% в 2021-м). Лишь 6% респондентов не дали ни одного правильного ответа – гораздо лучшие показатели по сравнению с предыдущими годами.
Однако результаты исследования оказались не столь положительными, когда респондентов спросили о распространении дезинформации. Большинство украинцев сталкивалось с этими историями, и, что еще более тревожно, значительная часть поверила в них. Это вызывает особую обеспокоенность, когда речь идет о дезинформации о вакцине против Covid-19: 68% опрошенных слышали историю о том, что вакцина опаснее самого коронавируса, а 49% сказали, что считают это правдой.
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