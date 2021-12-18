Почти 50% украинцев считают вакцину опаснее COVID-19

“Хотя у нас есть определенные основания для оптимизма, поскольку украинцы демонстрируют улучшение навыков медиаграмотности по сравнению с предыдущими годами, предстоит еще много работы. Больше людей, чем когда-либо, прежде всего полагаются на социальные сети для получения новостей и, как следствие, сталкиваются с ложными и злонамеренными нарративами, которые ставят их жизнь под угрозу. Сейчас важнее всего обеспечить гражданам доступ к достоверной информации и способствовать активному развитию их личной устойчивости к дезинформации”, – заявила во время презентации директор Internews в Украине Джиллиан Маккормак.