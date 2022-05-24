Почти 3 млн украинцев прошли полную вакцинацию от коронавируса

По данным Минздрава Украины, за четверг, 19 августа, были вакцинированы от коронавируса 129027 украинцев. В том числе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 57497 человек, а завершили курс иммунизации - 71530 человек.
В течение суток работали 870 мобильных бригад, 2759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании привито 4971752 человек, из них получили одну дозу - 4971750 человек, а обе дозы получили 2980278 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7952028 прививок.
Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.
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