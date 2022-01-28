Почти 2,5 тысячи украинцев заразились коронавирусом за сутки

По данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки в стране добавилось 2476 новых случаев инфицирования коронавирусом. За эти же сутки выздоровели 547 человек. К сожалению, 30 заболевших умерли. Всего за период пандемии в Украине вирусом COVID-19 заразились 154 335 человек, из них побороть болезнь смогли уже 68 893 человека, а 3178 - умерли.

Статистика коронавируса по областям: Винницкая обл - 4808 (+52) Волынская обл - 6289 (+65) Днепропетровская обл - 3262 (+86) Донецкая обл - 2095 (+69) Житомирская обл - 4292 (+98) Закарпатская обл - 8625 (+93) Запорожская обл - 2347 (+105) Ивано-Франковская обл - 11215 (+132) Кировоградская обл - 904 (+12) Киев - 17261 (+310) Киевская обл - 6849 (+99) Львовская обл - 16914 (+140) Луганская обл - 586 (24) Николаевская обл - 1953 (24) Одесская обл - 9482 (100) Полтавская обл - 1195 (+34) Ровенская обл - 10469 (100) Сумская обл - 2401 (+78) Тернопольская обл - 8882 (+225) Харьковская обл - 12584 (+180) Херсонская обл - 628 (32) Хмельницкая обл - 3968 (+118) Черновицкая обл - 12117 (+129) Черкасская обл - 2495 (+111) Черниговская обл - 2714 (60)

Напомним, что ранее Ляшко прокомментировал вероятность повторного заражения COVID-19. Главный санитарный врач сказал, что украинцам надо продержаться еще полгода, а после - просто сделать прививку, защищающую от заражения.

В мире число случаев COVID приближается к 29 млн.