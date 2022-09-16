Почему важно вакцинироваться, даже когда эпидемия пошла на спад, - рассказывает Михаил Фаворов

13:26 22 февраля Киев, Украина

Никогда ранее мировая медицина не предоставляла такое количество вакцин за столь короткий промежуток времени, но наличие вакцины не может гарантировать завершение пандемии.

Об этом в комментарии УНН рассказал международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, профессор, доктор медицинских наук, и президент компании DiaPrep System Inc. (США) Михаил Фаворов.



Никогда ранее не было задачи вакцинировать все человечество, отмечает эпидемиолог.

"Для того, чтобы начать программу вакцинации нужно иметь вакцину. Но вакцина это не все, это только первый шаг. Он был сделан стремительно, в мире за всю историю человечества ничего подобного не было. За такой короткий строк никогда ещё не было получено такого количества всевозможных вакцин, и технологий их производства. Обычно, новые вакцины были направлены на иммунизацию детских возрастов, а в данном случае всего населения. Никогда не было потребности вакцинировать сразу все человечество", - говорит Фаворов.

Но теперь, когда вакцины уже есть, надо думать о следующем этапе - программках вакцинации, разъяснительных кампаниях среди людей, которые думают, что пандемия пошла на спад и уклоняются от прививания, продолжает эпидемиолог.

"За последнее время у нас существенно изменился мир информации. Теперь каждый человек, сидя у себя на кухне с компьютером, имеет свое мнение: какие вакцины хорошие, какие плохие, как их нужно применять, куда вводить и надо ли вообще вводить эту вакцину. Соответственно очень изменилась функция программ и их организация: вы не можете сказать, чтоб завтра все вышли на улицу и стали в очередь за прививками. Нужно вести работу с населением: объяснять, доказывать. И, что очень важно, население должно верить вашим рекомендациям", — говорит Фаворов.

Разъяснительная работа будет усложняться тем, что именно сейчас вирус идёт на спад и убедить человека защитить себя от теоретического заболевания в будущем — крайне тяжело, отмечает Фаворов.

COVID-19 — сезонное заболевание. Заболеваемость пошла на спад с середины января, а к концу зимы сезон совсем закончится и заболеваемости почти не будет. Как объяснить, что надо вакцинироваться от того, чего, как они считают, нет? Заболеваемость пошла на спад, больных нет, умирающих мало, Слава Богу, все закончилось, смысл вакцинироваться? Но обьяснять надо, что данная инфекция — циклический процесс, что в следующем октябре опять будет существенный подьем", — прогнозирует эпидемиолог.

Поэтому производство вакцин и доставка их в страну назначения — самая низшая ступень "лестницы" системы общественного здравоохранения в борьбе с эпидемиями, поясняет Фаворов. Дальше вакцины необходимо доставить на места, обеспечить им сохранность и температурный режим в зависимости от производителя. Например, вакцина производства Pfizer сохраняется при температуре минус 70. Определить же какая вакцина лучше, а какая хуже — на данном этапе невозможно, потому, что во всех странах сильное влияние организации компаний вакцинации.

"Это очень сложный вопрос и на него можно будет ответить через два года — когда закончится эпидемия и когда мы сможем сказать, где вакцинальная компания была проведена наиболее эффективно. Сейчас это все разговор в процессе. Невозможно оценить вакцинацию с точки зрения эффективности. Мы можем говорить только о количестве. Например, в США привито около 50 млн человек (среди которых 2 млн врачей). В ЕС привито примерно до 12 млн, а в РФ меньше двух миллионов привитых. Как сравнивать действие вакцин, если у вас разница в широте вакцинации в пять раз меньше, чем в США и в пять раз больше, чем в РФ?", — отмечает Фаворов.

Сейчас страны, которые только ожидают вакцину, должны быть готовы к проблемам организационного характера: от правильной логистики на места до минимизации человеческого фактора во время вакцинации.