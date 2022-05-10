Почему в Украине не вакцинируют детей от коронавируса, - объясняет Ляшко

15:10 06 августа Киев, Украина

Дети, в отличие от взрослых, гораздо реже и в более легкой форме болеют коронавирусом , поэтому в приоритете находятся группы риска, в которую дети не входят.



Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

"Сейчас есть вакцина в Украине, которая разрешена для вакцинации подростков с 12 лет - это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", - отметил министр.

Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.