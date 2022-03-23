Почему можно переболеть коронавирусом и не заметить этого

Евгений Дубровский делится своими знаниями относительно протекания коронавируса. Очень часто, особенно у людей с сильным иммунитетом, коронавирус имеет легкое течение, многие его симптомы можно не заметить либо спутать с обычными сезонными вирусами, говорит инфекционист.
По его словам, чтобы узнать, болел или нет — достаточно сдать тест на определение антител класса G.
"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", — добавил Евгений.
"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", — добавил Евгений.
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