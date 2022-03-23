Почему можно переболеть коронавирусом и не заметить этого

13:37 29 октября Киев, Украина

Евгений Дубровский делится своими знаниями относительно протекания коронавируса. Очень часто, особенно у людей с сильным иммунитетом, коронавирус имеет легкое течение, многие его симптомы можно не заметить либо спутать с обычными сезонными вирусами, говорит инфекционист.

"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?". Да, конечно. Некоторые симптомы, такие, как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус", — говорит врач.

По его словам, чтобы узнать, болел или нет — достаточно сдать тест на определение антител класса G.



"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", — добавил Евгений.