Побиты все рекорды по заболеваемости – до 2500 случаев за сутки

Крайне не серьёзное отношение граждан Украины к соблюдению карантинных мер приносит свои печальные плоды. В стране вновь побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки был зафиксирован 2481 случай COVID-19. всего, с начала пандемии, число заболевших людей составляет 116 978.

По данным СНБО, за это же время 56 138 человек смогли побороть болезнь, из которых 1055 - за последние сутки.

Вдумайтесь, пожалуйста, только за последние 24 часа от коронавируса умер 41 человек! Всего в стране уже погибли от этого вируса 2492 человека.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+265), Харьковской области (+247), в Тернопольской области (+227), Львовской области (+190 случаев).

Напомним, накануне в Украине был установлен очередной антирекорд по приросту COVID-19 - заболели 2 438 человек.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.