По просьбе производителя в Украине изменили требования к хранению вакцины Pfizer

20:32 15 июля Киев, Украина

После серии исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась с просьбой ослабить требования к хранению своей вакцины.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.



Согласно информации министерства, в мае 2021 года, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней.



Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.



24 июня 2021 года Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.



Минздрав рассмотрел просьбу компании и разрешил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было ранее. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.