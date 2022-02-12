По прогнозу Меркель, к Рождеству заболеваемость COVID-19 вырастет до 19 тысяч в сутки

Пандемия коронавируса охватила Европу второй волной. Свою обеспокоенность ситуацией с растущей заболеваемостью COVID-19 в Германии выразила канцлер Ангела Меркель. По ее мнению, такими темпами инфицирование граждан уже к Рождеству вырастет до более чем 19 тысяч случаев заражения в сутки. Об этом она сказала сегодня, 28 сентября, во время видеоконференции с президиумом своей партии ХДС.

"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", – заявила Меркель.

По ее словам, число инфицированных в Европе вызывает беспокойство и в Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии.

Канцлер считает, что необходимо установить приоритеты, среди которых поддержка экономики, а также работа школ и детских садов. При этом "футбол второстепенен", отметила Меркель и добавила, что считает проблемными вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

Отметим, что в минувшую субботу в Германии было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса за сутки – это максимальное количество с апреля.

Напомним, в мире более миллиона человек стали жертвами пандемии коронавируса. Больше всего людей умерли в США (209 тысяч), Бразилии (141 тысяча) и Индии (95 тысяч).