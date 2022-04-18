По данным ВОЗ, каждые 17 секунд от коронавируса умирает один житель Европы

20:18 19 ноября Киев, Украина

В ВОЗ заявили, что европейская система здравоохранения работает на грани возможностей, отделения интенсивной терапии Швейцарии и Франции заняты более чем на 95%.
 
Об этом сообщает газета The Guardian.
 
Также, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что каждые 17 секунд на территории Европы один человек умирает от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировано 15,7 млн случаев заболевания коронавирусом, около 4 млн из них выявлены за последний месяц.

Он отметил, что больше 80% европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости - более 100 случаев на 100 тыс. человек.

Клюге указал, что системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей. В частности, во Франции отделения интенсивной терапии заняты на 95%, тогда как в Швейцарии - на все 100%.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в Европе фиксируется снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, однако количество летальных исходов растет.