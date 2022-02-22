Петр Порошенко болен COVID-19

Бывший президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил в своем Telegram, что заразился новым коронавирусом. Это подтвердил тест.
Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. По словам нардепа, из-за болезни он приостанавливает предвыборные поездки по регионам и будет лечиться дома.
"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", — написал Порошенко.
Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. По словам нардепа, из-за болезни он приостанавливает предвыборные поездки по регионам и будет лечиться дома.
"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", — написал Порошенко.
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