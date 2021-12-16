Первый украинский мэр привился от COVID-19
16:02 24 Март Киев, Украина
"Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", - написал он в Facebook.
При этом Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. В то же время, по его словам, огромное количество людей хочет вакцинироваться, но не может.
"Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина "какая-то не такая". Вакцинация "публичных персон с целью популяризации" тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити… Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо", - отметил он.
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