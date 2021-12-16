Первый украинский мэр привился от COVID-19

16:02 24 Март Киев, Украина

Сегодня, 24 марта мэр Днепра Борис Филатов получил первую прививку от коронавируса вакциной Covishield

"Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", - написал он в Facebook.

При этом Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. В то же время, по его словам, огромное количество людей хочет вакцинироваться, но не может.