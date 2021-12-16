Первый украинец завершил вакцинацию от COVID-19

С начала старта кампании вакцинации в Украине 71 923 человека получили первую дозу вакцины против COVID, один человек завершил вакцинацию (получил 2 дозы).
Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, привили 9,8 тысячи человек.
Так, 9 840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лицо.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 480 прививок;
- Волынская область - 130 прививок;
- Днепропетровская область - 390 прививок;
- Донецкая область - 640 прививок;
- Житомирская область - 170 прививок;
- Закарпатская область - 160 прививок;
- Запорожская область - 250 прививок;
- Ивано-Франковская область - 610 прививок;
- Киевская область - 440 прививок;
- Кировоградская область - 240 прививок;
- Луганская область - 460 прививок;
- Львовская область - 590 прививок;
- Киев - 840 прививок;
- Николаевская область - 270 прививок;
- Одесская область - 450 прививок;
- Полтавская область - 470 прививок;
- Ровенская область - 260 прививок;
- Сумская область - 340 прививок;
- Тернопольская область - 600 прививок;
- Харьковская область - 370 прививок;
- Херсонская область - 700 прививок;
- Хмельницкая область - 280 прививок;
- Черновицкая область - 190 прививок;
- Черниговская область - 340 прививок;
- Черкасская область - 170 прививок.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии