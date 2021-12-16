Первый украинец завершил вакцинацию от COVID-19

10:53 17 Март Киев, Украина

С начала старта кампании вакцинации в Украине 71 923 человека получили первую дозу вакцины против COVID, один человек завершил вакцинацию (получил 2 дозы).

Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, привили 9,8 тысячи человек.



Так, 9 840 человек привито против



Так, 9 840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лицо.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: