Первый украинец завершил вакцинацию от COVID-19

10:53 17 Март Киев, Украина

С начала старта кампании вакцинации в Украине 71 923 человека получили первую дозу вакцины против COVID, один человек завершил вакцинацию (получил 2 дозы).
 
Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, привили 9,8 тысячи человек. 

Так, 9 840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лицо.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).
вакцинация в Украине на 17 марта
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
  • Винницкая область - 480 прививок;
  • Волынская область - 130 прививок;
  • Днепропетровская область - 390 прививок;
  • Донецкая область - 640 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 160 прививок;
  • Запорожская область - 250 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 610 прививок;
  • Киевская область - 440 прививок;
  • Кировоградская область - 240 прививок;
  • Луганская область - 460 прививок;
  • Львовская область - 590 прививок;
  • Киев - 840 прививок;
  • Николаевская область - 270 прививок;
  • Одесская область - 450 прививок;
  • Полтавская область - 470 прививок;
  • Ровенская область - 260 прививок;
  • Сумская область - 340 прививок;
  • Тернопольская область - 600 прививок;
  • Харьковская область - 370 прививок;
  • Херсонская область - 700 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область - 190 прививок;
  • Черниговская область - 340 прививок;
  • Черкасская область - 170 прививок.