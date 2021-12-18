Первые симптомы заражения Омикроном и версия его происхождения

10:16 28 Ноябрь Киев, Украина

Причиной столь стремительного распространения штамма Омикрон, как и предыдущего Дельты, стали нетипичные проявления заболевания. Заболевшие люди принимают ощутимые симптомы за обычную простуду либо усталость, авитаминоз. Позже обращаются к врачу, а тем временем успевают заразить окружающих и доводят свой организм до необратимых последствий.

Как рассказала глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, симптомы заражения Омикрон-штаммом совершенно не похожи на те, что сопровождают обычный COVID-19. Как сообщила врач, она наблюдала у молодых людей жалобы на сильную усталость. При этом с обонянием и вкусом у них проблем не возникало. Все это вызвало подозрение наличия нового штамма.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - объяснила Кутзе.

Кутзе обеспокоена тем, что люди преклонного возраста с набором сопутствующих заболеваний будут очень сложно переносить заболевание, вызванное новым штаммом вируса: "Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь, вероятнее всего, будет протекать тяжело".

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что новые мутации коронавируса возникают в организме людей, которые не довели свое лечение до конца.

По словам главного эпидемиолога ВОЗ Марии Ван Керкхове, новый штамм коронавируса Омикрон (B.1.1.529) смог развиться в человеческом организме с ослабленным иммунитетом, который не полностью вылечился от инфекции.

Ван Керкхове обратила внимание общественности на проведение еще большего количества тестов и исследований вируса, а ВОЗ назвал Омикрон угрозой человечеству из-за его стремительного распространения. К тому же имеющиеся виды вакцин против него могут быть неэффективны.