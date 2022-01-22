Первая российская вакцина готова к поставкам в регионы

11:11 08 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 8 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что первая партия российской вакцины от коронавируса готова к использованию.

В ближайшее время вакцину отправят в регионы. До этого она прошла испытания в лабораториях Росздравнадзора.



"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции Sputnik V, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.



