Переливание плазмы крови для лечения Covid-19 признано недейственным

07:00 08 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Группа экспертов по разработке рекомендаций пришла к выводу о неэффективности использования плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19. Ученые проанализировали положительные и негативные последствия использования плазмы крови во время лечения тяжелобольных пациентов. Согласно обновленным рекомендациям ВОЗ по лечению COVID-19, использование плазмы крови пациентов, перенесших болезнь, признано недейственным.Об этом сообщается на официальном сайте организации.Группа экспертов по разработке рекомендаций пришла к выводу о неэффективности использования плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19. Ученые проанализировали положительные и негативные последствия использования плазмы крови во время лечения тяжелобольных пациентов.

Выводы показали, что такой метод лечения не предохраняет пациентов от попадания на аппараты ИВЛ или смертельных случаев, особенно когда это касается пациентов, болеющих в легкой форме. В то же время, переливание плазмы крови занимает достаточно много времени и средств.

В новых рекомендациях сказано, что хотя использование плазмы крови перестанет являться частью стандартной процедуры лечения, дальнейшие исследования влияния этого метода продолжатся.

В ВОЗ считают, что последствия использования плазмы крови для тяжелобольных пациентов не позволяют сделать окончательные выводы относительно действенности этого метода лечения.