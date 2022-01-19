Переболевшие простудой могут иметь иммунитет к коронавирусу - исследование

06:22 19 Январь Киев, Украина

Исследователи Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что люди, переболевшие простудой, могут иметь более сильную защиту от COVID-19 и могут не заражаться коронавирусом при контакте с больными.

О таких предварительных выводах рассказал соавтор исследования Аджит Лалвани.

«Предварительные заражения коронавирусами – обычные простуды – а это дальние родственники SARS-CoV-2 , что вызывает COVID, что такие обычные эндемические коронавирусы могут создать лейкоциты, которые смогут различать и атаковать SARS-CoV-2. Мы решили это проверить», – сообщил Лалвани.

Как оказалось, говорит Лалвани, лейкоциты, образованные в организме из-за коронавируса, приводящего к обычной простуде, могли различать и атаковать SARS-CoV-2. Люди с такими клетками крови не заражались».



Исследование началось в сентябре 2020 – до того, как страны начали программы по вакцинации, и до того, как заражение приобрело массовый характер. Ученые изучили образцы крови 52 человек, живших в одном доме с подхватившими SARS-CoV-2. Половина из них заразилась, половина – нет.



Имеющиеся в настоящее время вакцины разработаны таким образом, что они направлены против протеинов наружной оболочки коронавируса, которые способны мутировать и обходить иммунитет. Но Лалвани говорит, что результаты их исследования открывают новые возможности для разработки вакцин в будущем.

«В отличие от этого, лейкоциты, которые мы обнаружили, создают эту защиту и направлены против протеинов в самом вирусе, внутренних протеинов. Эти протеины меньше изменяются. Поэтому наше исследование предоставляет схему выработки универсальной вакцины, что приводит к выработке лейкоцитов, защищающих против текущих и всех будущих штаммов COVID».

В то же время, разработка таких вакцин – дело далекого будущего. Между тем, говорят ученые: рассчитывать, что простуда предоставит иммунитет от COVID-19 – не стоит, и лучшая защита от болезни – это вакцинация имеющимися утвержденными вакцинами, доказавшими свою безопасность и эффективность.





