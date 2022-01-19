Переболевшие простудой могут иметь иммунитет к коронавирусу - исследование

Исследователи Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что люди, переболевшие простудой, могут иметь более сильную защиту от COVID-19 и могут не заражаться коронавирусом при контакте с больными.
О таких предварительных выводах рассказал соавтор исследования Аджит Лалвани.
Как оказалось, говорит Лалвани, лейкоциты, образованные в организме из-за коронавируса, приводящего к обычной простуде, могли различать и атаковать SARS-CoV-2. Люди с такими клетками крови не заражались».
Исследование началось в сентябре 2020 – до того, как страны начали программы по вакцинации, и до того, как заражение приобрело массовый характер. Ученые изучили образцы крови 52 человек, живших в одном доме с подхватившими SARS-CoV-2. Половина из них заразилась, половина – нет.
Имеющиеся в настоящее время вакцины разработаны таким образом, что они направлены против протеинов наружной оболочки коронавируса, которые способны мутировать и обходить иммунитет. Но Лалвани говорит, что результаты их исследования открывают новые возможности для разработки вакцин в будущем.
Исследование началось в сентябре 2020 – до того, как страны начали программы по вакцинации, и до того, как заражение приобрело массовый характер. Ученые изучили образцы крови 52 человек, живших в одном доме с подхватившими SARS-CoV-2. Половина из них заразилась, половина – нет.
Имеющиеся в настоящее время вакцины разработаны таким образом, что они направлены против протеинов наружной оболочки коронавируса, которые способны мутировать и обходить иммунитет. Но Лалвани говорит, что результаты их исследования открывают новые возможности для разработки вакцин в будущем.
В то же время, разработка таких вакцин – дело далекого будущего. Между тем, говорят ученые: рассчитывать, что простуда предоставит иммунитет от COVID-19 – не стоит, и лучшая защита от болезни – это вакцинация имеющимися утвержденными вакцинами, доказавшими свою безопасность и эффективность.
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