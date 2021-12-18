Пекин: Совместная борьба с коронавирусом улучшат отношения США и КНР
15:02 31 Июль Киев, Украина
В Китае заговорили о совместной работе с США в области борьбы с коронавирусом. Об этом сказал в своем выступлении глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.
По его мнению, подобное сотрудничество может хорошо сказаться на отношениях двух стран.
«Я работаю в сфере здоровья населения. Что такое население? Население — все, кто живет на Земле. Вы называетесь США, мы называемся Китаем, но мы все один вид — Homo sapiens. Не забывайте об этом. Вирус сделает из нас друзей, потому что мы должны работать вместе», — сказал Гао Фу в четверг, во время видеоконференции, организованной базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией «Национальный комитет по отношениям между США и Китаем».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии