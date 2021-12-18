Пекин: Совместная борьба с коронавирусом улучшат отношения США и КНР

В Китае заговорили о совместной работе с США в области борьбы с коронавирусом. Об этом сказал в своем выступлении глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

По его мнению, подобное сотрудничество может хорошо сказаться на отношениях двух стран.