ПЦР-тесты дают ложноотрицательный результат от 2% - 29% случаев

20:09 09 Июль Киев, Украина

Исследования Бристольского университета показали, что до 29% случаев ПЦР -тесты показывают ложный отрицательный результат. Об этом свидетельствуют итоги исследования.

“В ходе систематического обзора точности ПЦР-тестов было установлено, что ПЦР-тесты дают ложноотрицательные показатели от 2% до 29% случаев. Это говорит о том, что чувствительность к COVID-19 у ПЦР-тестов составляет 71-98%”, — говорится в документе.

Специалисты подчеркнули, что не могут предоставить точные данные о чувствительности и справедливости ПЦР-тестов, поскольку далеко не все пациенты приходят сдавать анализы на covid-19 методом полимеразной цепной реакции второй раз.

“Точность тестов может также зависеть от стадии заболевания, активности вируса и его размножения”, — говорят ученые, призывая не ограничиваться сдачей ПЦР-теста на covid-19 только один раз.

Напомним, по оценкам ведущего эпидемиолога, инфекциониста, доктор медицинских наук, Михаила Фаворова, ПЦР-тестирование приводит к огромным системным ошибкам.