ПЦР-тесты дают ложноотрицательный результат от 2% - 29% случаев
20:09 09 Июль Киев, Украина
Исследования Бристольского университета показали, что до 29% случаев ПЦР
-тесты показывают ложный отрицательный результат. Об этом свидетельствуют итоги исследования.
“В ходе систематического обзора точности ПЦР-тестов было установлено, что ПЦР-тесты дают ложноотрицательные показатели от 2% до 29% случаев. Это говорит о том, что чувствительность к COVID-19 у ПЦР-тестов составляет 71-98%”,
— говорится в документе.
Специалисты подчеркнули, что не могут предоставить точные данные о чувствительности и справедливости ПЦР-тестов, поскольку далеко не все пациенты приходят сдавать анализы на covid-19 методом полимеразной цепной реакции второй раз.
“Точность тестов может также зависеть от стадии заболевания, активности вируса и его размножения”, — говорят ученые, призывая не ограничиваться сдачей ПЦР-теста на covid-19 только один раз.
Напомним, по оценкам ведущего эпидемиолога, инфекциониста, доктор медицинских наук, Михаила Фаворова, ПЦР-тестирование приводит к огромным системным ошибкам.
“...ПЦР, к сожалению, привело к тому, что у нас получилось очень сильное расхождение между клиническим данными: это когда человек заболел, приходит — а у него нет ПЦР, а другой приходит без симптомов — у него есть ПЦР. Тогда считалось, что это — правда, и никто не думал, что это ложноположительный или ложноотрицательный результат теста. Таким образом, с ПЦР действительно возникли большие проблемы”, — пояснил он.
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