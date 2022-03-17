Партия "За майбутнє" выступила за отставку Степанова

Политическая партия "За майбутнє" в лице своего женского состава собралась сегодня под Офисом президента с требованием отставки Максима Степанова.
Активистки говорят, что министр не только провалил подготовку ко второй волне COVID-19, а и вообще выполняет свои обязанности неудовлетворительно.
"Единственное, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал для противодействия COVID-19 — это отправил правительство в режим работы онлайн. Именно поэтому мы сегодня здесь. Чтобы прямо призывать — необходимо отправить Степанова в отставку", — говорят они.
В Офис президента отправляют парламентария — народного депутата Ирину Костанкевич.
Через полчаса она возвращается к коллегам. Показывает бланк партии с обращением к Зеленскому, которое зарегистрировали в канцелярии главы государства.
"Сейчас эти коробки с подписями — полмиллиона — это наверное рекордное такое количество, будет передано президенту. Ждем быструю реакцию", — отметила она.
А реагировать надо было еще вчера, говорят врачи. Сегодня ситуация критическая.
"То, что власть, как центральная, так и местная — не подготовила лечебные учреждения, не подвела к кроватям кислород, и говорят, что у нас все готово — уже система здравоохранения не выдерживает. Медицинские сотрудники морально не выдерживают этого напряжения. Мы отмечаем новую волну заболеваний медиков ", — говорят они.
Так, в Одесской области от осложнений коронавируса умерла медсестра опорной больницы в Подольске. Ее две недели лечили в той же больнице, где она проработала тридцать восемь лет. Ей становилось хуже, родные взяли кредит и перевезли ее в частную клинику в Одессе. Счета были космические, но ни одна государственная больница пациентку не принимала — потому что мест в реанимации не осталось. Кровать в отделении интенсивной терапии едва нашли через волонтеров, но было слишком поздно: женщина умерла. Ей было пятьдесят шесть лет.
Активистки говорят, что министр не только провалил подготовку ко второй волне COVID-19, а и вообще выполняет свои обязанности неудовлетворительно.
"Единственное, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал для противодействия COVID-19 — это отправил правительство в режим работы онлайн. Именно поэтому мы сегодня здесь. Чтобы прямо призывать — необходимо отправить Степанова в отставку", — говорят они.
В Офис президента отправляют парламентария — народного депутата Ирину Костанкевич.
Через полчаса она возвращается к коллегам. Показывает бланк партии с обращением к Зеленскому, которое зарегистрировали в канцелярии главы государства.
"Сейчас эти коробки с подписями — полмиллиона — это наверное рекордное такое количество, будет передано президенту. Ждем быструю реакцию", — отметила она.
А реагировать надо было еще вчера, говорят врачи. Сегодня ситуация критическая.
"То, что власть, как центральная, так и местная — не подготовила лечебные учреждения, не подвела к кроватям кислород, и говорят, что у нас все готово — уже система здравоохранения не выдерживает. Медицинские сотрудники морально не выдерживают этого напряжения. Мы отмечаем новую волну заболеваний медиков ", — говорят они.
Так, в Одесской области от осложнений коронавируса умерла медсестра опорной больницы в Подольске. Ее две недели лечили в той же больнице, где она проработала тридцать восемь лет. Ей становилось хуже, родные взяли кредит и перевезли ее в частную клинику в Одессе. Счета были космические, но ни одна государственная больница пациентку не принимала — потому что мест в реанимации не осталось. Кровать в отделении интенсивной терапии едва нашли через волонтеров, но было слишком поздно: женщина умерла. Ей было пятьдесят шесть лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии