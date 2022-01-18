Пандемия по-прежнему сильно сказывается на рабочих местах: ООН

13:49 17 Январь Киев, Украина

Кризис Covid-19 продолжает сильно сказываться на рабочих местах во всем мире, заявила в понедельник Организация Объединенных Наций, предупредив, что могут пройти годы, прежде чем уровень занятости достигнет допандемического уровня.



В новом исследовании Международная организация труда

Обвиняя влияние вариантов Covid, таких как Delta и Omicron, и неопределенность в отношении того, как будет развиваться пандемия, теперь прогнозируется значительный дефицит рабочих мест в 2022 году по сравнению с тем, что было до появления Covid-19.



«Глобальные рынки труда восстанавливаются после кризиса гораздо медленнее, чем мы ожидали ранее», — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер, предупредив, что перспективы «остаются неустойчивыми».



«Мы уже видим потенциально долговременный ущерб рынкам труда, наряду с ростом бедности и неравенства».

В отчете, опубликованном в понедельник, прогнозируется, что количество рабочих часов в мире будет на два процента меньше, чем в 2019 году, в результате чего в мире нехватка рабочих мест составит примерно 52 миллиона.



В мае прошлого года МОТ предсказала, что нехватка рабочего времени будет вдвое меньше, чем в этом году.

В то же время официальный уровень безработицы в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии - 207 миллионов безработных.



Ожидается, что в этом году 5,9% работников во всем мире, или около 207 миллионов человек, будут официально зарегистрированы как безработные, что лучше, чем в 2021 и особенно 2020 годах, но все же больше, чем 186 миллионов в 2019 году.



В отчете МОТ говорится, что глобальный уровень безработицы до 2023 года, по прогнозам, останется выше уровня 5,4%, наблюдавшегося до кризиса». В новом исследовании Международная организация труда ООН пересмотрела свой предыдущий прогноз о том, что мировой рынок труда почти полностью восстановится после вируса в этом годуОбвиняя влияние вариантов Covid, таких как Delta и Omicron, и неопределенность в отношении того, как будет развиваться пандемия, теперь прогнозируется значительный дефицит рабочих мест в 2022 году по сравнению с тем, что было до появления Covid-19.«Глобальные рынки труда восстанавливаются после кризиса гораздо медленнее, чем мы ожидали ранее», — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер, предупредив, что перспективы «остаются неустойчивыми».«Мы уже видим потенциально долговременный ущерб рынкам труда, наряду с ростом бедности и неравенства».В отчете, опубликованном в понедельник, прогнозируется, что количество рабочих часов в мире будет на два процента меньше, чем в 2019 году, в результате чего в мире нехватка рабочих мест составит примерно 52 миллиона.В мае прошлого года МОТ предсказала, что нехватка рабочего времени будет вдвое меньше, чем в этом году.В то же время официальный уровень безработицы в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии - 207 миллионов безработных.Ожидается, что в этом году 5,9% работников во всем мире, или около 207 миллионов человек, будут официально зарегистрированы как безработные, что лучше, чем в 2021 и особенно 2020 годах, но все же больше, чем 186 миллионов в 2019 году.В отчете МОТ говорится, что глобальный уровень безработицы до 2023 года, по прогнозам, останется выше уровня 5,4%, наблюдавшегося до кризиса».



Райдер предупредил, что пандемия уже «ослабила экономическую, финансовую и социальную сферы почти в каждой стране, независимо от уровня развития».



В то же время МОТ указала, что различия в доступе к вакцине и мерах по восстановлению экономики означают, что кризис по-разному влияет на группы работников и страны.



В отчете говорится, что рынки труда в странах с более высоким уровнем дохода восстанавливаются быстрее, хотя некоторые из них теперь начинают сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы, сказал Райдер.