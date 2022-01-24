Ожидаемый рост заболеваемости в Украине после пасхальных праздников

11:26 08 Май Киев, Украина

Как сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, резкий подъем уровня заболеваемости в Украине продолжается уже второй день. Так, за прошедшие сутки число инфицированных вирусом COVID-19 увеличилось до 8 710 случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности, методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Накануне в Украине резко выросло число COVID-случаев. За сутки инфекция была выявлена у 8 404 граждан.