Ответом на вакцину Pfizer стала анафилактическая реакция

14:15 17 декабря Киев, Украина

В штате Аляска США зафиксирована первая негативная реакция на вакцину производства Pfizer -BioNTech. Анафилактическую реакцию с признаками одышки обнаружили у местной медсестры через 10 минут после введения препарата.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию больницы.



15 декабря через 10 минут после прививки у женщины средних лет началась анафилактическая реакция: появилась одышка и сыпь, участился пульс. Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. В среду утром ей стало лучше и к вечеру того же дня планировалась выписка.



Больница сообщила, что у пострадавшей женщины раньше не возникало аллергических реакций.



Отмечается, что данный случай - единственная на данный момент аллергическая реакция на вакцину Pfizer-BioNTech в Соединенных Штатах.