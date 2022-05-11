Отношение украинского Минздрава к бустерной дозе вакцины от COVID-19

Для того, чтоб с уверенностью говорить о применении в Украине бустерной дозы вакцины, Минздрав должен дождаться окончательных результатов исследования ее эффективности.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. И именно почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято", - отметил он.
По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".
"Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. И именно почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято", - отметил он.
По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".
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