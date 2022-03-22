От штамма дельта мир спасет ковид-вакцина от Pfizer - представитель компании

Официальное лицо американской компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт рассказал о исследованиях эффективности вакцин, производимых компанией, в борьбе с штаммом дельта, который семимильными шагами сегодня распространяется по миру.
Об этом сообщает "Укринформ".
В то же время руководитель отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю в настоящее время не хватает данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма "Дельта".
"Мы собираем данные сейчас. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле - около 200, и скоро узнаем больше", - сказала она.
Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом "Дельта".
"Мы собираем данные сейчас. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле - около 200, и скоро узнаем больше", - сказала она.
Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом "Дельта".
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