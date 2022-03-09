От COVID-19 за сутки в Украине вылечились 2269 человек, заразились почти 6000

16 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 287 231 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 408 летальних, 121 919 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 992 нових случая. В общем проведено 2 729 496 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 269 человека.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 8070;
Волынская область – 10 515;
Днепропетровская область – 10 257;
Донецкая область – 6658;
Житомирская область – 9286;
Закарпатская область – 11 461;
Запорожская область – 6162;
Ивано-Франковская область – 16 163;
Киев – 29 412;
Киевская область – 12 207;
Кировоградская область – 1468;
Луганская область – 2229;
Львовская область – 24 171;
Николаевская область – 5336;
Одесская область – 18 013;
Полтавская область – 5469;
Ровенская область – 15 398;
Сумская область – 8252;
Тернопольская область – 16 916;
Харьковская область – 27 457;
Херсонская область – 2264;
Хмельницкая область – 10 098;
Черкасская область – 6387;
Черновицкая область – 17 203;
Черниговская область – 6379.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 8070;
Волынская область – 10 515;
Днепропетровская область – 10 257;
Донецкая область – 6658;
Житомирская область – 9286;
Закарпатская область – 11 461;
Запорожская область – 6162;
Ивано-Франковская область – 16 163;
Киев – 29 412;
Киевская область – 12 207;
Кировоградская область – 1468;
Луганская область – 2229;
Львовская область – 24 171;
Николаевская область – 5336;
Одесская область – 18 013;
Полтавская область – 5469;
Ровенская область – 15 398;
Сумская область – 8252;
Тернопольская область – 16 916;
Харьковская область – 27 457;
Херсонская область – 2264;
Хмельницкая область – 10 098;
Черкасская область – 6387;
Черновицкая область – 17 203;
Черниговская область – 6379.
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